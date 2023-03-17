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Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Finlandiya'ya NATO onayı

Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Finlandiya'ya NATO onayı
17.03.2023 17:53

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Başkan Erdoğan, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.

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