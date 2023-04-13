Başkan Erdoğan açıkladı! "Togg'a özel kredi"

Başkan Erdoğan: Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Çağrıda bulunuyorum, gerekirse toplantı yapıp zemini oluşturmaları hususunda adım atmayı düşünüyorum. Konutta imkan hazırladılarsa, Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir. Endişem, Togg'un araç yetiştirme noktasında nasıl olur. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı zevk verecek. Akıllı aracın yanında güçlü motora sahip. Ben daha konuşmadım. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? BMW bu zırhlıyı yaptı. En ileri olan Mercedes. Geliştirme gayreti içerisinde. Maybach bu zırhlı da bile yeni adımlar attı. Togg için de bazı adımların atılmaması mümkün değil. Gürcan Bey'e buradan seslenmiş oluyoruz. Çalışmasını mesai arkadaşlarıyla yapacaktır.