Başkan Erdoğan açıkladı! İşte il il deprem bölgesinde TOKİ’nin yapacağı konut sayısını

Başkan Erdoğan: Depremden tek bir binası bile hasar almadan alnının akıyla çıkan TOKİ'miz hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Mart ayı itibarıyla Hatay'da 40 bin 426 konutu Kahramanmaraş'ta 45 bin 67 konutun Adıyaman'da 25 882 konutun, Gaziantep'te 18 bin 544 konutun, Malatya'da 44 bin 770 konutun, Osmaniye'de 9 bin 550 konutun, Diyarbakır'da 6 bin konutun Şanlıurfa'da 3 bin konutun, Elazığ'da 3 bin 750 konutun, Adana'da 2 bin 500 konutun, Kilis'te 250 konutun inşasına başlıyoruz. Güçlendirme mantığıyla değil konutlar sıfırdan yapılacak.