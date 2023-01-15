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Başkan Erdığan: Başörtüsü teklifi istismar ediliyor "CHP ve İYİ Parti başörtüsü reddi"

Başkan Erdığan: Başörtüsü teklifi istismar ediliyor "CHP ve İYİ Parti başörtüsü reddi"
15.01.2023 22:01

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Maalesef bunlar akşam başka, sabah başka. Bunlarda yalan leblebi çekirdek gibi. Dürüstlük diye bir şey yok. Bunlar zaten yasal düzenlemeyi teklif ettikleri zaman böyle bir şeye zaten ihtiyaç yok ki. Bu teklifi yaptığın zaman benim ülkemde başörtülü olarak vali, asker, subay var mı? Var. Yargıda var mı? Var. Nereden çıktı bu iş? Dert başka. Ne yapacak? İstismar. Bunun adı siyasi istismar. Yanına da birkaç tane başörtülü bayanı alıyor. Bak diyor 'Biz bu konularda samimiyiz.' Dürüst ol dürüst. Hiçbir zaman siz samimi olmadınız, dürüst olmadınız. Bizim başörtülü kızlarımızı senin genel başkan yardımcın ikna odalarında başlarını açtırtmak suretiyle onlara zulmetti.

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