Haberler Güncel Videoları Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangında 18. saat!

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangında 18. saat!

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangında 18. saat!
11.06.2023 10:37

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:31
Depremzede Çocuklar için...
Güncel 02:56
Başkan Erdoğan, BAE Devlet...
Güncel 02:02
Bakan Güler, patlamanın olduğu...
Güncel 00:12
Başkan Erdoğan, UEFA Başkanı...
Güncel 00:36
CHP'li Zeydan Karalar'ın...
Güncel 01:00
Yer: Kanada! Müslüman ve...
Güncel 00:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a...
Güncel 02:31
İtalyan özel kuvvetleri, kaçak...
Güncel 00:57
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para...
Güncel 00:45
'Hürjet' 10'uncu kez uçtu!
Güncel 03:01
İstanbul'da Devler Ligi...
Güncel 00:49
HDP’li Kılıç ve 5 şüpheli...

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında 18. saate girilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında binada çökmeler meydana geldi. Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında dün akşam saatlerinde başlayan yangında 18.saate girildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) yangını söndürmeye çalışıyor. Öte yandan söndürme çalışmalarının sürdüğü binada çökmeler meydana geldi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA