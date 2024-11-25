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Bartın'da yangın telaşı: 6 kişilik aile son anda kurtuldu
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Bartın'da yangın telaşı: 6 kişilik aile son anda kurtuldu

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 22:27

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Çerde Köyü’nde sabaha karşı çıkan yangında, 6 kişilik bir aile faciadan kıl payı kurtuldu. Elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, Mustafa Gecen'e ait iki katlı evin üst katında başladı. Saat 04.00 sıralarında alevleri fark eden Mustafa Gecen, eşini, çocuklarını ve torununu uyandırarak hızlı bir şekilde dışarı çıkardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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