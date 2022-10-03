Bankamatikçi Candan'ı eleştiren AK Partili üyeye çirkin saldırı!

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi’nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kapıdan kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 'memuriyetten çıkarılan' Candan, Atatürk istismarcılığına soyundu. AK Parti Ankara Büyükşehir Murat Akça, Çankaya Belediyesi Meclis'inde vurguna dair eleştirilerde bulunurken, CHP'li üyeler tarafından saldırıya uğradı. Akça'ya şişe fırlatan ve tekme savuran üyeler bir yandan hakaretler etti. Çirkin anlar kameraya yansıdı.