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Balkonda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
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Balkonda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 23:58 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 23:58

Edirne'nin Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Panik yaşayan ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık personelince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara neden olurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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