Haberler Güncel Videoları Balkona sarkarak girmek isterken dengesini kaybeden adam aşağı düşerek hayatını kaybetti

Balkona sarkarak girmek isterken dengesini kaybeden adam aşağı düşerek hayatını kaybetti

Balkona sarkarak girmek isterken dengesini kaybeden adam aşağı düşerek hayatını kaybetti
18.09.2022 15:15

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:30
Suruç şehidinin kanı yerde...
Güncel 00:26
Sedat Peker'in en yakını...
Güncel 01:52
Sınava 1 saat erken geldi...
Güncel 01:39
'Kızılelma'da kritik eşik...
Güncel 07:54
TCG Anadolu gemisinde geri...
Güncel 01:56
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi...
Güncel 01:03
Barış Yarkadaş'tan hem itiraf...
Güncel 01:21
Beylikdüzü’nde mekan sahibini...
Güncel 01:06
CHP yandaşı gazeteci Merdan...
Güncel 00:18
CHP’nin 'Peribacaları...
Güncel 05:17
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tunç...
Güncel 01:00
TOGG paylaştı: Sözümüzün...

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalışan 3 çocuk babası adam, aşağı düşerek feci şekilde can verdi. Olay, sabah saatlerinde Finike Üniversite Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerine yaşadığı eve gelen üç çocuk babası kamyon şoförü Alaettin Ergünç, kilitli olan evin kapısını açamadı. Bunun üzerine eve çatıdan balkona sarkarak inmek isteyen adam bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Ergünç'ün yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Alaettin Ergünç’un cenazesi olay yerinde savcı ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA