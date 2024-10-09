Balıkesir’de 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube ve Edremit İlçe Jandarma ekiplerinin, gerçekleştirdikleri teknik takip üzerine, çeşitli ucuz bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katılarak elde edilen karışımı zeytinyağı adı altında piyasaya sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İlçe merkezindeki bir adreste yapılan aramalarda 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ve 15 kilogram sahte bal ele geçirildi. Operasyonda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.