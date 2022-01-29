Balıkçı görüntüleri Kılıçdaroğlu'na gösterildi, İmamoğlu'na ayar çekildi

Takvim.com.tr'nin her detayını satır satır gündeme getirdiği İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık restleşmesi, sosyal medyada ve tartışma programlarında da genişçe yer buldu. Özel bir TV kanalında yayınlanan programda Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen görüntüleri işlendi. Programda konuşan Gazeteci - Yazar Faruk Aksoy, takvim.com.tr'nin manşetlerini destekler nitelikte açıklamalarda bulundu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterildiğini söyledi. Aksoy, CHP'li İBB Başkanı'na ayar çekildiğini de ileri sürdü.