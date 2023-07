Yumaklı, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde yangın sürdürme çalışmalarının devam ettiği bölgede helikopterle havadan incelemede bulundu, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında yangın yönetim aracından çalışmaları takip etti.

Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dün bütün gün Manisa Saruhanlı'daki yangınla uğraştıklarını ve yangın nedeniyle bazı küçük çaplı yerleşim yerlerinde etkilenme olduğunu hatırlatan Yumaklı, bunun üzerine dün gece Kemer başta olmak üzere 4 yangın olayı daha yaşandığını ifade etti.

"5 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER GECE BOYUNCA GÖREVDE OLACAK"

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Hatay, Antakya, İzmir Kemalpaşa ve Antalya, Alanya ve Kemer'de yangın olaylarının yaşandığını aktaran Yumaklı, "Kemer hariç tamamında kontrol sağlanmış durumda. İlk bilgilendirmelerimizde söylemiştik, 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, yaklaşık 600'e yakın çalışan arkadaşımızla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle sayın valimizin koordinasyonunda AFAD'ın, tüm kurum ve kuruluşların makine ekipmanıyla yangına müdahale söz konusu." dedi.

Bölgenin zorlu bir topoğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları söyledi: "Bugün öğle saatlerinde 'kontrol altına alındı' haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği spot atma diye tarif edilen yangının içerisinden çıkan bir parçanın, bir top güllesi gibi düşünün ormanlık alanın içerisine düşmesiyle maalesef orada yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayret sarf ediyorlar. Dünden itibaren karasal olarak herhangi bir ulaşım imkanı olmayan bu yere arkadaşlarımız çok yoğun bir gayretle bir bölümüne karadan ulaşabilecek bir metodu buldular ve uyguladılar. Şu anda bir bölümü itibarıyla yangının söndürmenin en önemli unsurlarından olan karasal gücün oraya ulaşmasını sağladılar. Saat 8 itibarıyla şu anda halihazırda devam eden hava müdahalesi, havanın kararmasıyla hava güçlerinin yere inmesiyle sona erecek. Ancak şu anda 5 gece görüş helikopterimiz, buraya ulaşmak üzere, gece boyunca da gece görüş helikopterlerimiz bu müdahalelerine devam edecekler. Yangın bir kamyon tabir ettiğimiz bir alanın içerisine hapsedilerek söndürülmeye çalışılıyor."

Yumaklı, bu uygulamanın başarılı olduğunu ancak yangının yeni bir yere sıçrayarak yeniden başlaması nedeniyle çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

"YERLEŞİM YERİ TEHDİDİ YOK"

Söndürme çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini bildiren Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok. Zaten olanlar için de gerekli tedbir alınmış. En azından tehdit arz edebilecek kısımları tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız. Biraz uzun sürdü bunun sebebi de yine yangınların en önemli unsurlarından olan çok yüksek hava sıcaklığı, düşük nem. Şu an için bizim lehimize devam eden husus ise rüzgarın olmaması. İlerleyen saatlerde de çok büyük bir rüzgar beklenmiyor meteorolojik olarak."

Yangına hızlı müdahale yapıldığını vurgulayan Yumaklı, "Bu zamana kadarki yangınların tamamında başarımız tamamen çok hızlı ve güçlü müdahaleydi. Bu yangına da 9 dakika içerisinde müdahale edilmesine rağmen bu topoğrafyanın kara gücüne izin vermemesi sebebiyle bu kadar uzadı." ifadesini kullandı.

Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu yönündeki soruya Yumaklı, "Şu an için bunu tam söylemek zor ama en son 150 ile 200 hektar alan arasında bir ölçüm yapıldı. Her şey bittikten sonra daha net söyleyebileceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve vatandaşlardan olası yangınlara karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"ERSOY: KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da geceden beri faaliyetin devam ettiğini söyledi.

Tüm ekiplerin bölgeye kaydırıldığını dile getiren Ersoy, "Kontrollü bir şekilde süreç yürütülüyor. Maalesef arazi topoğrafyası çok sıkıntılı. Karadan müdahalenin çok zor olduğu bir topoğrafya olduğu için süreç biraz uzuyor. Ama inşallah gece görüşlü helikopterlerin de akşam 8'den itibaren çalışmaya dahil olmasıyla gece de kontrollü bir şekilde süreç devam edecek." diye konuştu.

Ekiplerin en kısa sürede yangının kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarının başlaması için özveriyle çalıştıklarını belirten Ersoy, yangının kısa sürede söndürülmesini umut ettiklerini kaydetti.

Bakanlar Yumaklı ve Ersoy'a, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.