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Bakanlar patlamada yaralananları ziyaret etti
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Bakanlar patlamada yaralananları ziyaret etti

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 18:53

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti. Balıkesir'de 12 kişinin öldüğü patlama sonrasında İçişleri, Çalışma ve Milli Savunma Bakanları Balıkesir'e gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamada yaralı olarak kurtulan 5 işçiyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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