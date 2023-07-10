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Bakan Yerlikaya, yaşanan sel felaketleri hakkında açıklamalarda bulundu!

Bakan Yerlikaya, yaşanan sel felaketleri hakkında açıklamalarda bulundu!
10.07.2023 20:07 - Son Güncelleme: 10.07.2023 20:10

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta sağanak sonrası meydana gelen sele ilişkin, "45 vatandaşımız mahsur kaldırları yerden kurtarıldı. Zarar tespitiyle ilgili çalışmalar başladı,sürüyor. 124 köyümüzde çalışmalarımız aralıkız sürüyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta sağanak sonrası meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı.

45 vatandaşın mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığını söyleyen Yerlikaya, zarar tespitiyle ilgili çalışmaların başladığını ve sürdüğünü ifade etti.

Yerlikaya, 124 köyde de çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

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