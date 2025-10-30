PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Yerlikaya: Jandarma 524,5 milyon TL’lik siber vurgunu ortaya çıkardı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber suçlarla mücadele kapsamında Jandarmanın 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinop merkezli 6 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyinin yakalandığını belirterek şüphelilerden 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.


Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya şu bilgileri verdi:


"Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

