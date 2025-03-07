SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Yerlikaya duyurdu: Organize suç çetelerine yönelik operasyonda 139 gözaltı
Haberler Güncel Videoları

Bakan Yerlikaya duyurdu: Organize suç çetelerine yönelik operasyonda 139 gözaltı

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 14:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 farklı organize suç çetesine yönelik 6 ilde icra edilen operasyonlarda, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir'de B.A.'nın, Tekirdağ'da N.K.'nin, Malatya'da S.A.'nın (yurt dışı firar), Bursa'da B.B.'nin (yurt dışında tutuklu) ve A.A.'nın (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt) Aydın'da Z.A.Ö.'nün (yurt dışı firar), İstanbul'da G.Ç., İ.A. (yurt dışı firar) ve D.A.'nın (yurt dışı firar) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; B.A., N.K. ve G.Ç isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 108'i tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 103 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

SIRADAKİ VİDEO
Tren seferlerinde 'Aile Yılı' indirimi
07.03.2025Cuma
Trump’tan Bidenlı reklam videosu: Truth Social’da dalga geçti
07.03.2025Cuma
Özgür Özel'den yanıt: Mansur Bey 6 önce "Adnan gelebilir "dedi
07.03.2025Cuma
Lazkiye'deki devrik rejim unsurlarına operasyon
07.03.2025Cuma
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi
06.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
İşte Ece Gürel’in yıllar önce katıldığı yarışma programı | VİDEO 02:31
İşte Ece Gürel'in yıllar önce katıldığı yarışma programı
07.03.2025Cuma
Ece Gürel’in bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi 02:57
Gürel'in bulunduğu anlar kamerada
06.03.2025Perşembe
Mimar Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu! 01:41
Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!
07.03.2025Cuma
İsrailli fenomenlerden skandal akım! Gazzelilerle böyle alay ettiler: İşte o görüntüler 01:53
İsrailli fenomenlerden skandal akım!
07.03.2025Cuma
CANLI YAYIN