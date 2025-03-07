Bakan Yerlikaya duyurdu: Organize suç çetelerine yönelik operasyonda 139 gözaltı

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 14:18

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir'de B.A.'nın, Tekirdağ'da N.K.'nin, Malatya'da S.A.'nın (yurt dışı firar), Bursa'da B.B.'nin (yurt dışında tutuklu) ve A.A.'nın (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt) Aydın'da Z.A.Ö.'nün (yurt dışı firar), İstanbul'da G.Ç., İ.A. (yurt dışı firar) ve D.A.'nın (yurt dışı firar) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; B.A., N.K. ve G.Ç isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 108'i tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 103 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.