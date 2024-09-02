SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama
Haberler Güncel Videoları

Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024, 20:52 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024, 20:51

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ankara'dan gelen özel ekibin sorguladığı gözaltındaki amca Salim Güran, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Amca Salim Güran'ın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görüldü. Salim Güran'ın ilk ifadesinde Batman’a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman’a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı. Öte yandan Narin'in kaybıyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti" dedi. İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
02.09.2024Pazartesi
13 gün önce kaybolan Narin’in amcası tutuklandı
02.09.2024Pazartesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Paramotor kullanan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu!
02.09.2024Pazartesi
Beyoğlu'nda yol çöktü
02.09.2024Pazartesi
TSYD'ye 'Tesettür yasağı' soruşturması
02.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika! Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! 00:25
Narin'in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme!
02.09.2024Pazartesi
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! Siber ekip devrede 04:42
Flaş gelişme! Siber ekip devrede
02.09.2024Pazartesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 01:32
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı saldırıya uğradı!
02.09.2024Pazartesi
İsrail’de yönetime karşı halk ihtilali bastırılamıyor 13:28
İsrail’de yönetime karşı "halk ihtilali" bastırılamıyor
02.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA