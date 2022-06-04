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Bakan Süleyman Soylu’dan Yunanistan ve Batı ülkelerine PKK tepkisi: Hem NATO’da müttefik hem terör destekçisi

Bakan Süleyman Soylu’dan Yunanistan ve Batı ülkelerine PKK tepkisi: Hem NATO’da müttefik hem terör destekçisi
04.06.2022 00:03 - Son Güncelleme: 04.06.2022 00:17

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Terör örgütü PKK mensupları, Lavrion'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya polis koruması altında yürüdü. Bilindiği üzere Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında PKK/PYD'li teröristler yetiştiriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sözde müttedikimiz Yunanistan'da yaşanan bu olaylara çok sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, Batı Cephesi bildiğiniz gibi... PKK, Lavrion'dan Atina'ya yürüyor. Yunanistan ile NATO'da birlikteyiz. Bu birliktelikte; Lavrion Kampında PKK/PYD terörist yetiştirmeleri, FETÖ'ye kol kanat germe, söylemimize rağmen ısrar VAR. Hem komşu hem NATO'da müttefik hem terör destekçisi Cici Batı" ifadelerini kullandı.

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