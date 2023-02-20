Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Defne merkezli 6,4 büyüklüğünde müstakil bir deprem oldu. Bütün ekiplerimiz alanı taramaya başladı. 1'i Antakya 1'i Defne biri de Samandağ da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. Şu ana kadar 42 ihbar geldi hepsine gidildi. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığının değerlendirilmesi var. Denizde suyun yükselmesi konulu bir uyarı Kandilli'den hem bize hem de 10'un üzerinde ülkeye verildi daha sonra tehlikenin geçtiği konusunda yeni bir uyarı geldi ve geri çekilmiş oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam bu artçı depremler 6,4'ten sonra 26 defa tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı devam ettiriyoruz. Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor bu son derece riskli ve yanlış. O binaların içerisine girilmesi genelgemizde ifade ettiğimiz şekilde bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet verebilir.