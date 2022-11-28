Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen ve 6 vatandaşımızın şehit olmasına debap olan kalleş saldırıda YPG'nin parmağı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" açıklamasında bulundu. Bayrampaşa, Harem ve Anıtkabir'e yapılması planlanan saldırıları engellediklerini duyuran Bakan Soylu, Bayrampaşa için "Eğer biz saldırganı yakalamamış olsaydık Bayrampaşa Forum AVM'de tarihin en büyük patlamalarından birisi gerçekleşmiş olacaktı" dedi.