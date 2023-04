Bakan Özer: “Tek derdimiz hizmet etmek”

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Ordu 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu. Bakan Özer, burada AK Parti Ordu İl Başkanı Selam Altaş ve partililer tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, son 20 yılda AK Parti'nin iktidarlarında büyük bir dönüşüm sağlandığını söyledi. Bakan Özer, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar her alanda Cumhuriyet'in 1. Yüzyılını, Türkiye yüzyılına taşımak için çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu hizmetlerden Ordu'muzda önemli miktarlarda yararlandı. Bu süreçte mevcut milletvekillerimiz Ordu'nun her alanda hizmetten daha fazla yararlanabilmeleri, için çok önemli katkılar verdiler. Kendilerine minnettarım. Ordu'ya yatırımlar almak için çok büyük çaba sarf ettiler. Şimdi yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Seçim süreci başladı. Birlik beraberlik içerisinde Ordumuzu daha güçlü bir hale getirebilmek için, kırmadan, dökmeden, gönül yaparak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni arkadaşlarımızın her birinin kendine has deneyimleri, birikimleri, müktesebatları var. Bu müktesebatların her birini tek bir odak noktasında birleştirmek istiyoruz. O da Ordu'ya hizmet etmek. Milli Eğitim Bakanı olarak sadece Ordu değil, ülkemizin tüm şehirlerine hizmet etmekten büyük onur duydum" dedi.

"Bugünler tartışma değil, Ordu'nun kazanması için birlik ve beraberlik günleri"

"Ordu, benim yeni bir şehrim olarak yeni milletvekili adaylarımızla birlikte, en önemlisi birlik beraberlik içerisinde Ordu'yu mevcut durumundan çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için el birliğiyle çaba sarf edeceğiz" diyen Özer, "Bugünler tartışma değil, Ordu'nun kazanması için birlik ve beraberlik günleri. Hem yeni il başkanımız, hem mevcut milletvekillerimiz hem de adaylarımız el ele vereceğiz, Ordumuzu sorunları çözmek için her türlü imkanı Ordumuza kavuşturacağız. Farklı etkinliklerde yine bir araya geleceğiz. Tek derdimiz Ordu'nun çok güçlü hale gelmesi. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, organize sanayi bölgelerinde, altyapıda Ordu'yu Karadeniz'in bir incisi haline getirmek için tüm arkadaşlarımızla ve imkanlarımızla Ordulu kardeşlerimizin hizmetinde olacağız" ifadelerine yer verdi.