Haberler Güncel Videoları Bakan Murat Kurum’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki

Bakan Murat Kurum’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki

Bakan Murat Kurum’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki
06.01.2022 22:25

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:43
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:09
Yiyecek arayan dev kurt...
Ana Sayfa 05:02
Aşk haberleriyle gündemden...
Ana Sayfa 00:21
Kıvanç Tatlıtuğ’un kahve...
Ana Sayfa 00:20
''Alayınız sahte'' İzzet...
Ana Sayfa 00:24
Atı iple aracın arkasına...
Ana Sayfa 01:32
Atlarını battaniye ile sarıp...
Ana Sayfa 01:48
17 yıllık sır cinayet...
Ana Sayfa 00:40
Bahçeli Turkovac aşısı oldu!
Ana Sayfa 00:59
‘Sensiz geçen 17 yıl’ diyen...
Ana Sayfa 02:39
Babacan'ın casusu kodese
Ana Sayfa 00:09
Kazakistan'dan korkutan...

CHP'li Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur-an kurslarını ve Diyanet'i hedef alarak "Orta Çağ düşüncesi" demesi tepki çekmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA