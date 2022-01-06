Bakan Murat Kurum’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki

CHP'li Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur-an kurslarını ve Diyanet'i hedef alarak "Orta Çağ düşüncesi" demesi tepki çekmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler." ifadelerini kullandı.