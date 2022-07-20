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Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP'nin KYK kurnazlığına sert tepki

Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP'nin KYK kurnazlığına sert tepki
20.07.2022 22:57

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya çirkin bir algı operasyonuna soyunarak Başkan Erdoğan'ın kabinede müjdesini verdiği 'KYK borçlarında ana para düzenlemesi'ni sahiplenmeye kalkıştı. Konuya ilişkin katıldığı canlı yayın programında değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin KYK üzerinden kurnazlık peşinde olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Son 20 yıldır hükümetlerimizin sosyal politikalarına genç odaklı yaklaşımlarına baktığımızda, kimin gençler adına projeler yaptığı, kimlerin de bu yatırımlara karşı çıktığını görüyorsunuz" dedi.

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