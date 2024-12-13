Bakan Memişoğlu Bursa Adliyesinde yaralanan askerleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı olayında yaralanıp Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ı ziyaret etti. Hastane çıkışı bakan Memişoğlu açıklama yapmazken buradan olayın yaşandığı Bursa Adliyesine geçip burada olayın yaşandığı duruşma salonunu inceleyip bilgi aldıktan sonra oradan da Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde geçip tedavi gören diğer yaralı asker Uğur Bulut'u ziyaret etti. Yaralı askerler hakkında bilgi alan bakan Memişoğlu, daha sonra Ak Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulundu.