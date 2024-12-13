SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Memişoğlu Bursa Adliyesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
Haberler Güncel Videoları

Bakan Memişoğlu Bursa Adliyesinde yaralanan askerleri ziyaret etti

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 15:41

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı olayında yaralanıp Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ı ziyaret etti. Hastane çıkışı bakan Memişoğlu açıklama yapmazken buradan olayın yaşandığı Bursa Adliyesine geçip burada olayın yaşandığı duruşma salonunu inceleyip bilgi aldıktan sonra oradan da Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde geçip tedavi gören diğer yaralı asker Uğur Bulut'u ziyaret etti. Yaralı askerler hakkında bilgi alan bakan Memişoğlu, daha sonra Ak Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Tişrin Barajı terörden kurtarıldı | VİDEO İZLE
13.12.2024Cuma
Golani'den Suriye halkına videolu mesaj! Devrimi kutlamak için meydanlara çağırdı
13.12.2024Cuma
Özgür Suriye'deki ilk cuma namazı kılındı!
13.12.2024Cuma
Bursa Adliyesi’ndeki silahlı saldırıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama
13.12.2024Cuma
Esad sonrası Emevi Camii’nde ilk cuma namazı!
13.12.2024Cuma
Bunlar da Var
Görüntüler Rakka’dan! PKK/YPG’li teröristler sivillere ateş açtı! 00:20
Görüntüler Rakka'dan! PKK/YPG'li teröristler sivillere ateş açtı!
12.12.2024Perşembe
Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler 00:41
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı!
13.12.2024Cuma
Konya Ankara yolunda feci kaza: 3 ölü! 02:26
Konya-Ankara yolunda korkunç kaza: 3 ölü!
12.12.2024Perşembe
Eskişehir’de kahreden kaza: ’’Belki yaşıyordur abi!’’ 02:27
Eskişehir'de kahreden kaza: ''Belki yaşıyordur abi!''
12.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA