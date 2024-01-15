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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 19:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 19:21

Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı: "İstanbul'umuzu yeniliyoruz"

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ihmal edip hizmetten mahrum bıraktığı İstanbul için devlet milletiyle el ele verip dört koldan çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası Marmara depremine karşı İstanbul'u dönüşüme hazırlıyor. "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul'da dönüşümü gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Bakan Mehmet Özhaseki, "Kampanya ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz" dedi.

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