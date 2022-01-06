Bakan Mahmut Özer’den CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘MEB’ algısına cevap

Devlet kurumlarını basmayı adet halin getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son adresi Milli Eğitim Bakanlığı olmuştu. 'Mülakat' puanlarını bahane ederek MEB'in kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonrasında da devam ettirdiği algı operasyonunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bozdu. Bakan Özer, "Bizim herhangi bir kimseyle görüşmeme gibi bir durumumuz yok, yeter ki dert gerçekten eğitim olsun." dedi. Özer ayrıca, Milli Eğitim Şûrası eğitim komisyonu toplantısına davet edilmelerine rağmen CHP'den kimse katılmadığını belirterek, " Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil." ifadelerini kullandı.