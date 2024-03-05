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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 12:31 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 12:31

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı’nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacaklarını bildirdi. 2024-2028 yıllarını kapsayan 2'nci Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacaklarını duyuran Bakan Göktaş, "Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

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