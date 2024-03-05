Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı’nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacaklarını bildirdi. 2024-2028 yıllarını kapsayan 2'nci Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacaklarını duyuran Bakan Göktaş, "Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.