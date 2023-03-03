Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "405 bin afet konutu yapılacak ve konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek"

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik. Tasarım ve işçilikteki hatalar da yıkıma neden oldu. Bugüne kadar 7 bini aşkın personelimizle yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında toplam tespit sayımız 1 milyon 582 bin. Bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi ve bu bağımsız bölgelerden 214 bin 577 tanesinin acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık ki bu da 608 bin bağımsız bölüme tekabul ediyor.

Yine baktığımızda tescilli yapılarımızın, tarihimizinde bu manada zarar gördüğünü, bazı tarihi eserlerimizinin de yıkıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda Hatay ve Adıyaman'da ki Ulu Cami'miz, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Darb-ı Sak Kalesi, Gaziantep Kalesi gibi birçok tarihi eserimizin de yıkıldığını görüyoruz. Bu tarihi eserlerle ilgili de Kültür Bakanlığımız sağada çalışmalarını yapıyorlar ve tarihi eserlerin resterasyon çalışmalarını sürdürüyorlar. Yıkılan binaların %96,69'nun da 1999 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. 2002 yılında yaptığımız yeni yönetmeliğe göre yıkılan binaların sadece %3,3'nün yıkıldığını görüyoruz.

Yeni yapılacak yerlerdeki afet riskini tespit ediyor ve yıkılan alanlarda morfolojik, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik ve arazi kullanımı noktasında mikro bölgeleme incelemesini yapıyoruz.405 bin afet konutu yapılacak. Yapılacak konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık.