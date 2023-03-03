Bakan Kurum Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı sonrası konuştu. Bakan Kurum "405 bin afet konutu yapılacak. Yapılacak konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik" dedi.
Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "405 bin afet konutu yapılacak ve konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek"
OTOMATİK OYNAT
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