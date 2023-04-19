Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde TOKİ talihlisi vatandaşla sohbet etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sayın Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum’un, bir bijuteri dükkânında 52 yaşındaki Meltem Topgül ile yaşadığı diyalog dikkati çekti. Meltem Topgül, Bakan Kurum’u görünce heyecanı gizleyemeyerek, “Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim. Avrupa Yakası. Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Avrupa Yakası çıktı çok mutluyum. Başka türlü emekli olarak ev sahibi olamazdım.” dedi. Bakan Kurum, Topgül’e “Ne zaman emekli oldunuz?” diye sordu. Topgül de, “SSK’dan, fabrikadan emekliyim. Başka türlü ev sahibi olmam bu şartlarda mümkün değil.” yanıtını verdi. Bakan Kurum, hayırlı olsun diyerek, kendisini tebrik edip dükkândan ayrıldı.