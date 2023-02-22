Bakan Kurum, depremzede çocukları helikoptere bindirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonunu yürüttüğü, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölgeyi gezerken Bakan Kurum'un yanına gelen 9 çocuk, helikoptere binmek istediklerini söyledi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen Kurum, alan incelemeleri için kullandığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binmelerini sağladı. Çocuklar, heyecanla helikoptere koştu. Yaklaşık yarım saat boyunca kente Gaziantep semalarından bakan çocuklar, büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Bazı çocuklar ise cep telefonu kamerasıyla video çekti. Bakan Kurum, daha sonra çocuklara hediyeler verdi.