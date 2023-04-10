Bakan Kasapoğlu yerli ve milli otomobil TOGG ile trafiğe çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı. Bakan Kasapoğlu, Togg’u kullanırken kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Kasapoğlu, Ankara Bahçelievler’e kadar aracı kullandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu’na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Togg'u yakından inceleyenlere ‘Beğendiniz mi?’ diye soran Bakan Kasapoğlu, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.