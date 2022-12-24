Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Çözüm sürecinin bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal' iftirası atanlara tepki gösteren Bakan Akar, "İcra edilen tüm bu operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygılı, sadece terör unsurları hedef alınarak yapılmıştır. TSK'nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. TSK'ya iftira atanları milletimiz asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın tahriklerine de tepki gösteren Akar NATO'ya bir çağrı yaparak "Bu şımarıklığa dur demenin zamanı geldi" dedi.