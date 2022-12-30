Bakan Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Rüzgar Alayı olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Gökçeada’daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Rüzgar Alayı olarak bilinen 5’inci Komando Alay Komutanlığını ziyaret eden Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi. Daha sonra Şehitler Camii’nde cuma namazını kılan Bakan Akar ve komutanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müftü Celal Atasoy’un daveti üzerine Akar beraberindeki komutanlarla Gökçeada Müftülüğünü de ziyaret etti. Bakan Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti.