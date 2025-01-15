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Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
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Bakan Fidan ve Şeybani'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 20:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 20:21

Şam'dan Ankara'ya yeni dönemin ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiriliyor. Savunma, Dışişleri ve İstihbarat'tan oluşan Suriye heyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la da bir araya geldi. Fidan ve Şeybani açıklamalarda bulundu. Suriye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını belirten Bakan Fidan ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıkladı. THY'nin Suriye seferlerinin yakında başlayacağını belirten Fidan, "DEAŞ konusunda da operasyonel destek sağlamayı teklif ettik." dedi.

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