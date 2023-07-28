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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 18:26 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 18:52

Bakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşı Szijarto ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’daki temaslarına devam ediyor. Ziyaret çerçevesinde Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile heyetler arası ve başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna Savaşı gibi küresel konular ele alındı. İki bakan ayrıca iki ülke arasındaki farklı konularda işbirliğinin arttırılmasına yönelik adımları da görüştü. Bakan Fidan, Budapeşte temasları kapsamında Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyareti sonrası başkent Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliğini ziyaret etmişti.

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