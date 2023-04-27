Bakan Fatih Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması! "Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl olacak"

Türkiye tarihi bir ana daha tanıklık etti ve Akkuyu NGS "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak" dedi. Bakan Dönmez büyük yatırımın önemine dikkat çekerek, "Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiye'mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü de çeşitlendirmiş olacağız" şeklinde konuştu. Bu tören sonrası A Haber'e konuşan Dönmez, "Akkuyu nükleer projelerden en büyüğü. Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl olacak. Bir yıl içinde üretime geçmiş olacağız" dedi.