Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı gerçekleşti. Çavuşoğlu, "Yine Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz. Irak üzerinden gelecek demiryolu projesi ve karayolu projesi için ilgili kurumlarımız bu konuda görüşmelerini devam ettiriyorlar. Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalmıştır. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde müzakerelere başladılar. Bu yıl bitmeden bu anlaşmayı imzalamak istiyoruz" dedi.