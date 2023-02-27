Bakan Bozdağ: “Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz”

Bakan Bozdağ, depremden etkilenen Diyarbakır'ın Hani ilçesini ziyaret etti. Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal mezrasında da incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, vatandaşlara geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Daha sonra çevredeki esnafı Vali İhsan Su ile ziyaret eden Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Esnafın ve vatandaşın taleplerini dinleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "El ele vereceğiz, beraber Allah’ın izniyle biz bunları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz" dedi.