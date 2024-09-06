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Bakan Ali Yerlikaya’dan Erzurum’a iniş yapan uçak hakkında açıklama
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Bakan Ali Yerlikaya’dan Erzurum’a iniş yapan uçak hakkında açıklama

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024, 19:01

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Çiftçi, 247 yolcunun indirildiğini ve uçakta arama yapıldığını belirtti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam ettiğini belirterek, "Erzurum Havaalanımıza saat 21:00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir" dedi.

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