Bakan Akar'dan tahıl koridoru değerlendirmesi: Çok yakında ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Al-Jazeera televizyonuna konuk olarak tahıl koridoru anlaşması başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Akar, “Dünyadaki tahıl üretiminin üçte biri Ukrayna ve Rusya’dadır. Savaşın başından beri Ukrayna tahılını ihraç edemedi ve bu da dünyada çok büyük sorunlara yol açtı” dedi. Tahılların taşınmasından önce gemilerin Türk, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından Ukrayna limanlarında teftiş edileceğini belirten Akar, "Tahılların taşınması için anlaşmayı hayata geçirmiş durumdayız. İlk gemiye tahıl yükleme çalışması hâlen devam ediyor. Çok yakında bu birkaç saat içinde olabilir." ifadelerini kullandı.