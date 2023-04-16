RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Akar’dan şehit çocuğuna duygulandıran ziyaret!

Bakan Akar’dan şehit çocuğuna duygulandıran ziyaret!
16.04.2023 23:42

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Bakan Akar, Felahiye ilçesi ziyareti sırasında, 2011’de Tunceli’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes’in ailesini ziyaret etti. Önce şehidin mezarında dua eden Akar oradan Erciyes’in ailesinin evine ziyarette bulundu. Bakan Akar’ın, Erciyes’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmesinden 3 ay sonra dünyaya gelen ve şehit babasının adı verilen Muhammed Bekir Erciyes'e; “O artık sadece senin baban değil, 85 milyonun evladı, milletimizin kahramanı. Kanını yerde bırakmadık. Böyle bir kahraman babanın evladı olmanın gururu yaşamalısın” dedi.

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