Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikisi 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini belirterek, "Port Sudan'a inen A400M uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak" dedi.
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar! "Koca Yusuf'lar Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a gitti"
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