Bakan Akar Hatay'da incelemelerde bulundu

Depremin hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Akar 10 gündür buradaki çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kent merkezine inerek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerden bilgi alan Akar, MSB'ye bağlı ASFAT A.Ş tarafından kent merkezinde kurulan ve bugün hizmete başlayacak mobil mutfakta incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Akar, talimat verdi. Mutfak her öğün 10 bin kişilik olmak üzere günde üç öğün yemek yapacak.

Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile 2. Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.

Depremden etkilenmesine rağmen bölgedeki arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerine katkı sağlamaya devam eden Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Akar, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı personeli kutladı.