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Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’da gerçekleştirilen çalışmaları inceledi

Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’da gerçekleştirilen çalışmaları inceledi
25.02.2023 00:46 - Son Güncelleme: 25.02.2023 00:55

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Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye’de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun’a geçti. Depremde zarar gören 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, depremde zarar görmesine rağmen hemen vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiği tebrik etti.

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