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Bakan Akar, Antakya’da yaraların sarılması için devam eden çalışmaları inceledi

Bakan Akar, Antakya’da yaraların sarılması için devam eden çalışmaları inceledi
09.03.2023 18:37

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Antakya merkezdeki Mehmetçik İrtibat Bürosuna giden Bakan Akar, burada Mehmetçiğin nöbet, devriye ve yaşam destek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, talimat verdi. Daha sonra 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden Bakan Akar, burada 2'nci Kolordu Komutanlığı İstihkâm Alayı Arama Kurtarma Bölüğü personeliyle bir araya geldi. Depremin hemen ardından İslahiye'de arama kurtarma çalışmalarına başlayan, sonrasında Antakya'daki çalışmalara destek sağlayan bölüğün personelini fedakarca çalışmalarından dolayı tebrik eden Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren seferber oldu. Büyük azimle çalıştı, milletinin yanına koştu. Elimizden gelen neyse bunları yapabilmek için büyük bir azim ve fedakarlık içinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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