Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na tepki: Yargıda hesap verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç Programının konuğu oldu. Açıklamalarının başında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddialarına sert yanıt veren Karaismailoğlu, ‘’İftiralarına üst perdeden cevap verdik. Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek. Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. O uydurma belgeyi onun eline kim verdiyse araştırılması gerekiyor. İddiaların altı tamamen boş. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama bunlar yatırım karşıtı.’’ İfadelerini kullandı.