Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan İstanbul Havalimanı açıklaması: Yolcu hareketliliğinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak, ‘’Buraya devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk bir yatırım yapıyorsunuz buraya. Bu devlet aklı ile üretilmiş uzun soluklu planlamanın sonucu. İşletme süreci boyunca 22 milyar euro devlete gelir gelecek. Şu anda 200 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Atatürk Havalimanından 160 milyon dolar alıyorduk yıllık. Buradan 1 milyar dolar alacağız ortalama. Buraya garanti edilen yolcu sayısını geçtiğimiz için 22 milyon euro devlete gelir gelmişti. Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü yolcu hareketliliğinde. Dünyanın transit merkezi oldu burası.’’ dedi.