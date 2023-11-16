SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023, 15:37 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023, 15:40

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın savcılık sorgusuna başlandı

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’nın savcılık ifadesi alınmaya başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan’ın ifade verecek. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Bahar Candan savcılık sorgusuna başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan’ın ifade vermesi bekleniyor.

SIRADAKİ VİDEO
Kocaeli'nde korkutadan olay! Kargo paketinden sızan kimyasal madde 4 kişiyi hastanelik etti
16.11.2023Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
16.11.2023Perşembe
İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı: 3 yaralı
16.11.2023Perşembe
Başkan Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret!
16.11.2023Perşembe
İzmir'de ulaşım rezaleti! Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı
16.11.2023Perşembe
Bunlar da Var
İstanbul Güngören’de yatılı okulda yangın paniği 02:23
Güngören’de yatılı okulda yangın paniği
16.11.2023Perşembe
İzmir’de aksiyon filmlerini aratmayan cinayet: Motosikletini çalmak isteyen hırsızı vurarak öldürdü 02:30
Motosikletini çalmak isteyen hırsızı vurarak öldürdü
16.11.2023Perşembe
İsrailli ajan Elizabeth Tsurkov’dan YPG/PKK itirafı 00:56
İsrailli ajandan YPG/PKK itirafı
16.11.2023Perşembe
İzmir’de ulaşım rezaleti! Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı 00:20
Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı
16.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA