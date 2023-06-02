Azerbaycan TV'sinde güldüren Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir farkla geride bırakarak yeniden göreve seçildi. Dünyanın dört bir yanındaki liderlerden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları gelirken, Kılıçdaroğlu'nun seçimde aldığı yenilgi uluslararası kamuoyunda sık sık gündem oluyor. Azerbaycan'da yaınyalan bir programda kadın sunucunun yapyığı yorum sosyal medyada ses getirdi. Sunucunun, "Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal." izleyenleri güldürdü.