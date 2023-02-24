Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: “Türkiye'de yaşanan deprem faciasına rağmen bu insanların güçlü maneviyata sahip olmasına şahit olduk”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin, “Kahramanmaraş’ta aile üyelerini kaybetmemiş kimse yoktu. Bütün bu faciaya rağmen bu insanların ne kadar sağlam ve güçlü maneviyata sahip olmasına şahit olduk" dedi.